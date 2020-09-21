وزير الزراعة يوافق على إقامة وحدة مرور وحضانة بمركز أبو المطامير

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة وحدة مرور وحضانة على مساحة 3000 م2 أرض أملاك دولة الواقعة بناحية أولاد عبيد بندر أبو المطامير.

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أوضح محافظ البحيرة، أن هذا المشروع من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بقانون 116 لسنة 1983، مشيرًا إلى أن سيتم استيفاء كافة المستندات ومراعاة كافةو الاشتراطات وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أعلن فى وقت سابق موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على انشاء معهد دينى أزهري بمنطقة منشأة الهلباوى التابعه لمركز كفر الدوار.

أوضح محافظ البحيرة، أن المساحة المخصصة لبناء المعهد تعد 3 قيراط تقع خارج الحيز العمرانى والملاصقة لمساحة 6 قيراط داخل الحيز ليصبح اجمال مساحة المعهد 9 قيراط بناحية منشأة الهلباوى بمركز كفر الدوار تبرع من أحد المواطنين.

أكد محافظ البحيرة، أن سيتم مراعاة كافة الاشتراطات وبعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الازهر الشريف طبقا للقواعد والقوانين المنظمة.