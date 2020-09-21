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محافظات

١٠ مليارات و 125 مليون جنيه.. تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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انجي هيبة
اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتي بلغت 10مليار و 125مليون جنيه.

ووصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.

وتابعت الهيئة، أنه يتم  متابعة جاهزية كافة الوحدات باستمرار ، وكذلك متابعة أعمال التطوير سواء الإنشائية أو التجهيزية والوقوف على أعمال الإحلال والتجديد داخلها، والبالغ عددهم ١٦ وحدة ومركز إضافة إلى ٤مستشفيات، من المقرر دخولهم مرحلة التشغيل التجريبي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

واكدت  الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هناك 54 وحدة، ومركز طبي جاري تطويرهم وتجديدهم، للدخول ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب 12 مستشفى من المقرر انضمامهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك لتشمل تغطية كافة أرجاء وضواحي الإسماعيلية .

فيما أشار بيان الهيئة، أنه تم تسجيل 920 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، فيما تم فتح 225 ألف ملف عائلي بالمحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، مشيرًا أن نسبة تسجيل المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 66٪ من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم ١.٤ مليون نسمة تقريبًا.

ولفت إلي أن العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل يجري على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة المقررة ، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

 وأكد البيان جودة معدلات التطوير ورفع الكفاءة بكافة المنشآت الطبية المقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وطبقًا لأعلى معدلات الجودة العالمية ، وبما يحقق النتائج المرجوة من المنظومة ، والذي يأتي انعكاسًا لدعم القيادة السياسية في تحقيق العدالة الإجتماعية الشاملة والوصول إلى تغطية تأمينية شاملة لجميع المصريين باعتبار التأمين الصحي الشامل الجديد هو مستقبل صحة مصر.

يشار إلى إن محافظة الإسماعيلية هي إحدى المحافظات الست من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس،  أسوان)، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة فيها منذ يوليو 2019.

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