لازم نهتم .. أستاذ تاريخ يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير القاهرة الخديوية

قال الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أنه توجيه مستحق، ومطلوب في هذا التوقيت لتضاهي مدن العالم.





وتابع احمد الشربيني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، إلى أن القاهرة الخديوية أو التاريخية هى التي تتركز فيها الحركة التجارية الآن بحكم أن شوارعها واسعة ومرتبطة ببعضها وتؤدي إلى ميدان التحرير.





وأضاف أن القاهرة مدينة من أهم المدن والعواصم العالمية، ومعروفة تاريخيا، وشهدت نقلة نوعية منذ القرن الـ 19، حيث تم توسعتها، إلى جانب إنشاء عدد من القصور.





ووصف القاهرة انها مدينة عريقة منذ القدم وهي تمثل تراكم حضاري وانساني منذ العصر المملوكي وحتى الان، لافتا الى ان القاهرة وجهه سياحية يفضلها السياح اينما ذهبوا لذلك يجب الاهتمام بها على النحو التي تستحق مكانتها التاريخية والانسانية.



