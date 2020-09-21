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محافظات

إطلاق برنامج شطارة لدعم التمكين الاقتصادي للشباب بالأقصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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شمس يونس
قامت “مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية" بالاقصر والتى تعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة،  باطلاق برنامج “ شطارة”، للتمكين الإقتصادي،  الذي يربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية—بتعظيم جهودها بتوفير تدريبات للشباب  وكورسات عدة  لتطوير آلياتهم التي تناسب سوق العمل.


وأوضحت الدكتورة نور الهدي الجمّال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، انه جري تدشين برنامج  “ شطارة"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لغير القادرين والاهتمام بالشباب، وانطلاقا ًمن الدور المشترك الذي تقوم به الدولة في دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في تحسين مستوي المواطن المصري وخاصة بالشباب في القرى الأكثر احتياجا.

 وتابعت “ نور الهدي”،  أن برنامج “ شطارة” لأصحاب الحرف اليدوية والصناعية، والذي يقدم كورسات عدة  ليسهل على الشباب فتح المشروعات  وذلك  عن طريق “  المتجر الإلكتروني” وهو  ببساطة عبارة عن منصة لبيع وشراء السلع من منتجات أو خدمات أو معلومات عبر شبكة الإنترنت. والذي اصبح  مجال مزدهر بقوة في السنوات الأخيرة بعد صعود مؤشرات تعداد المتاجر الإلكترونية والمتسوقين عبر الإنترنت على  الصعيد العربي والدولي.

 كما سيجري التعاقد مع العديد من المدربين المشهود لهم بالخبرة في كيانات عدة، وذلك للعمل على رفع كفاءة الشباب.


 وتهدف مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ، والتي يعد مشرفها العام الدكتور “ أحمد عمر هاشم،  لتقديم نموذج فريد يهدف لوضع خارطة للعمل الخيري في مصر، و دعم الفئات الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر، ودعم جهود الدولة في محاربة العشوائيات، وظواهر البطالة، وتعديل السلوك، وذلك من خلال برنامج " كشك أخلاق"، والذي يعد أول مشروع تنموي يربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد من خلال أبحاث ودراسات للحالات المستفيدة.
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