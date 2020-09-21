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تعليم

استخدام المنصات الالكترونية .. أبرز توجيهات وكيل تعليم الإسماعيلية لمديري الإدارات لاستقبال العام الدراسي الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:39 م
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف
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انجي هيبة
أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية جاهزية جميع المدارس علي مستوى المحافظة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021 والمقرر لها 17 أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا ضم مدراء الإدارات التعليمية الثمانية الي جانب موجهي عموم المواد الدراسية ومدراء المراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية في حضور اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام و جمال عويضة مدير عام الشئون المالية والإدارية وابراهيم كراوية مدير عام التعليم الفني.

وتابع منحت مهله لمدة 48 ساعه لتسليم خطة العمل والجداول الخاصة بكل الإدارات مشيرا الي أهمية المتابعة وتنفيذ التعليمات المنظمة للخطة الدراسية والتى قررتها وزارة التربية والتعليم بالمؤتمر الذى أعلن خلاله ملامح العام الدراسي الجديد. 

وأضاف الدكتور خالد خلف قبيصي انه أعطى تعليمات مشددة لمدراء الإدارات التعليمية بشأن التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها توفير الكمامات للطلاب خاصة في المدارس الأكثر احتياجا والتى تقع في المناطق النائية وكذلك توفير المطهرات وأدوات النظافة لكل المدارس .

وطالب مدير المديربة بالاهتمام بالتدريبات المهنية للمعلمين والموجهين وذلك من خلال موجهي العموم حيث يتولي كل موجه عام تدريب الموجهين بكل إدارة بالتنسيق مع مدراء الإدارات وهو ما يعود بالنفع علي جميع المدارس علي مستوى الإدارات التعليمية الثمانية. 

وأشار الي أهمية الانتهاء من أعمال الصيانه البسيطة بجميع المدارس وكذلك الانتهاء من سلف اللامركزية والتى تشمل الأعمال ومنها الدهانات وأعمال النجارة وغيرها من الأعمال البسيطة وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد .

واختتم أقدم كل الشكر للجميع للجهد المبذول خلال العام الدراسي المنتهي وتحقيق العديد من الإنجازات، مؤكدا ان تعليم الاسماعيلية يسعي الي التميز وهو ما دفع للاهتمام بالنواحي الإليكترونية فيما يخص المنصات الإليكترونية.

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