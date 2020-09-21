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برلمان

وائل زكريا عقب استخراج كارنية عضوية الشيوخ : توفير الخدمات لأهالي الأقصر شرف كبير

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:45 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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يوسف سامح

قال النائب وائل زكريا عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الاقصر انه ربيب العمل السياسي وان النيابة ليست غربية عليه ،  حيث سبق له ان مثل اهالي دائري بمحافظة الاقصر كعضو بمجلس الشعب سابقا ، ولذلك يعرف جيدا مهام عمل العضوية.

واضاف النائب علي هامش استخراج كارنية عضوية مجلس الشيوخ ان انضمامه لاسرة مجلس الشيوخ شرف كبير له وانه علي استعداد لخدمة الوطن في اي موقع والهدف دائما هو اعلاء مصلحة الوطن والمحافظة علي امنه القومي بالاضافة الي تحقيق اهداف الشعب المصري العظيم وعلى رأسها اهالي محافظة الأقصر.

واشار النائب إلي انه يحمل حقيبة محملة من اهالي الدائرة وكلها تصب في خانة تنمية محافظة الاقصر وخدمة القطاعات المختلفة بها من تعليم وصحة وصرف صحي وغيرها من الامور الخدمية والتنموية.

وتابع: وفيما يخص بالعمل النيابي فإن الدستور اناط بمجلس الشيوخ العديد من الاختصاصات سنعمل علي تفعيلها وخاصة دراسة ومناقشة التشريعات المكملة للدستور وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وغيرها ممتا يعرض علي المجلس.
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