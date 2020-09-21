AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الأمين العام لمجلس الشيوخ: ١٤ نائبا لم يتسلموا كارنيه العضوية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:49 م
استعدادات مجلس الشيوخ
استعدادات مجلس الشيوخ
Advertisements
فريدة محمد

قال المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ  ان اجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين استخرجوا كارنيهات العضوية  حتى هذه اللحظة 186 نائب موضحا انه يتبقى حوالي 14 نائب لم يتسلموا كارنيه العضوية.

وأضاف الأمين العام أننا ننتظر بقية الأعضاء ليتسملوا الكارنية حتى مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة ،مشيرا الى ان انه في حالة عدم حضورهم اليوم سيتم تسليمهم في مكتب الامين العام للشيوخ او مع تسليم كارنيهات  المعينين.

و حول  موعد اعلان أسماء المعيينين ، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ ننتظر الإعلان عنهم من قبل الرئيس في اى وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسافات آمنة.. عتمان: ندرس استخراج كارنيهات نواب الشيوخ على 3 مراحل

الأمين العام لمجلس النواب: تنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والبرلمان أثناء استقبال الأعضاء الجدد

الشيوخ يفتح أبوابه للنواب الجدد.. استخراج كارنيهات العضوية.. الأمين العام: اجتماع المجلس في الأول من أكتوبر.. والجلسات بالتناوب مع النواب

البرلمان ينظم احتفال استقبال خلال الأسبوع الجاري لنواب الشيوخ المعينين

النائب عصام هلال: تدعيم الحياة السياسية والديمقراطية وتقوية الأحزاب على قائمة أولوياتى

فى أول أيام استقبال أعضاء مجلس الشيوخ.. 141 نائبا ينهون اجراءات استخراج الكارنيه

ترشيحاتنا

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

الطابع الهولندي يغلب على صفقات برشلونة الجديدة

أخبار الرياضة: أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه .. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المقاولون العرب

دولة عربية تحكم بالسجن 9 سنوات وغرامة على زوج عمة الملك

هل تصبح إيفانكا أول رئيسة لأمريكا؟..ترامب يؤهل ابنته وميلانيا تستسلم

بـ دورة استثنائية عن بُعد.. الجامعة العربية تنتفض لإنقاذ المنطقة من "كارثة صافر"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نواب مجلس الشيوخ على مقر البرلمان لاستخراج كارنيه العضوية.. صور

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير