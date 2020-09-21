الأمين العام لمجلس الشيوخ: ١٤ نائبا لم يتسلموا كارنيه العضوية





قال المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ ان اجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين استخرجوا كارنيهات العضوية حتى هذه اللحظة 186 نائب موضحا انه يتبقى حوالي 14 نائب لم يتسلموا كارنيه العضوية.





وأضاف الأمين العام أننا ننتظر بقية الأعضاء ليتسملوا الكارنية حتى مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة ،مشيرا الى ان انه في حالة عدم حضورهم اليوم سيتم تسليمهم في مكتب الامين العام للشيوخ او مع تسليم كارنيهات المعينين.





و حول موعد اعلان أسماء المعيينين ، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ ننتظر الإعلان عنهم من قبل الرئيس في اى وقت.