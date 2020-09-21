بكرسي متحرك .. برازيلي يجد عملا في ظل كورونا

عرضت قناة "العربية" ، تقريرا عن برازيلي تغلب على الاعاقة ووجد عملا في ظل جائحة كورونا، وقد تعرض لحادث سير وأصيب بالشلل، لكنه اعتبر كرسيه المتحرك مصدرا للقوة والحياة.





وعرض التقرير البرازيلي جوليانو دوريليو، صاحب الـ 35 عاما، ويعمل عامل توصيل طلبات، وقال انه حاول الانتحار ثلاث مرات ولكنه يشكر الله علي انه لم يحدث ذلك.





واوضح انه حاليا سعيد ويعيش حياة مستقرة، وانه رغم ظروف البلاد والعالم كله وتفشي جائحة كورونا الا انه وجد عملا، وبات يتجول في شوارع ساوباولو على متن دراجة خاصة تم عملها لتحتوي كرسيه المتحرك.





واصبح يقوم بتوصيل وجبات الطعام، واتمام مهامه اليومية، لافتا الى انه اصبح متعايشا مع فكرة انه سيعيش حياته على كرسي متحرك.



