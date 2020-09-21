AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

طلقت زوجتي شفهيا وطلب المأذون إعادتها عند التوثيق.. ما الحكم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:56 م
طلقت زوجتي شفهيا
طلقت زوجتي شفهيا وطلب المأذون إعادتها عند التوثيق.. ما الحكم
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "طلقت زوجتي شفهيا بقول "إنتي طالق"، وعند المأذون طلب مني مرة أخرى التلفظ بلفظ الطلاق لها، هل تحسب طلقة أم طلقتين؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن المأذون أراد فقط التوثيق من الطلاق، وبهذا تعتبر الطلقتين طلقة واحدة لأنها مجرد توثيق للطلقة فقط.

أحكام الطلاق
وأكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن الطلاق هو علاج إذا ما استحالت الحياة الزوجية، وينبغي أن يوضع في هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى لأن الطلاق إنما جاء لحل مشكلات معينة.

وأضاف المفتي - أن الكثير من الحالات التي تأتي إلى دار الإفتاء المصرية هي عبارة عن أيمان طلاق يحاول بها الناس علاج مشكلة قد تكون بعيدة كل البعد عن المشكلات الزوجية، وهذا كله بسبب عدم الفهم الحقيقي للغاية من الطلاق في الإسلام.

وأوصى مفتي الجمهورية بأن يقوم الزوجان قبل الوصول لمرحلة الطلاق بحل المشكلات التي قد تؤدي بهما إلى الطلاق فيما بينهما داخل نطاق أسرتهما أو يلجئا إلى حكمين إذا لم يستطيعا حلها، فإن استعصت الحلول واستحالت الحياة فيكون الحل الأخير هو الطلاق.

وأوضح المفتي بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء، والتي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن من بين تلك الأحكام أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيء لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.

وضرب المفتي مثلًا عندما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الحكمة من ذلك أيضًا أن الإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الإنسان فهو مجبول ومدفوع لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًا وغريزيًا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يقع الطلاق في فترة الحيض ؟ الإفتاء توضح

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ العلماء يحسمون الجدل

هل يقع الطلاق أثناء فترة النفاس أم لا؟.. الإفتاء ترد

أمين الفتوى: الطلاق في فترة الحيض يقع إذا استوفى الشروط

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

ناقلة نفط تتجه إلى مرسى الحريقة الليبي بعد إعلان حالة "القوة القاهرة"

كلاكيت تاني مرة.. دعوات الهارب محمد علي والإخوان للحشد تاريخ من الفشل

التعليم العالي تطلق أول منصة رقمية للتعلم عن بعد لجميع الجامعات المصرية

كورونا يضرب قطر.. إلغاء كأس العالم للأندية 2020 الدوحة.. تفاصيل

AdvertisementS

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

الطيران المدني الكويتي: الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية لم تتجاوز 15%

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالى.. ميريهان حسين فى أحدث إطلالة لها على إنستجرام

مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية