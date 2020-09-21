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حوادث

ضبط مشغولات ذهبية بدون دمغات داخل محل بشبرا الخيمة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث التموين فى القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عدد من المشغولات الفضية بدون دمغات داخل أحد المحال بقسم ثانى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط (241 جرام مشغولات فضية "أشكال مختلفة" بدون دمغات حكومية وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات "مجهولة المصدر" طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين).

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة مالك محل للمشغولات الفضية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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