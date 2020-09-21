AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:00 م
ايدي ريدمان
ايدي ريدمان
Advertisements
شروق ابراهيم
أعلن النجم العالمي ايدي ريدمان عن استأنف تصوير الجزء الثالث من سلسلة افلام Fantastic Beasts، بعد توقف التصوير في نهاية 2019.
 
وقال ايدي ريدمان بحسب ماء جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية قال إنه سيتم اجراء تحاليل للممثلين وطاقم العمل من اجل التأكد من عدم اصابة احدهم بفيروس كورونا من اجل متابعة تصوير الفيلم. 

واشار النجم البريطاني الى ان ارتداء طاقم العمل لكمامات الطبية لاتباع الاجراءات الوقائية قد يؤثر على الحالة الابداعية لفريق العمل، مشيرا الى ان تكرار اجراء الفحوصات الطبية يؤثر سلبا على نفسية الجميع. 

وشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيلم ايدي ريدمان ،ليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم Dead pool

سيارات إيما واتسون تجمع بين الفخامة والبساطة

قلبه ميت.. توم كروز يقفز بدراجة بخارية خلال تصوير Mission impossible 7 .. صور

جوني ديب يطلب تأجيل قضية التشهير ضدآمبر هيرد.. اعرف الحكاية

توقف تصوير فيلم باتمان بعد إصابة فريق العمل بفيروس كورونا

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

ترشيحاتنا

من الهوت شورت في الاستاد لـ زنزانة سجن النسا.. صحيفة سما المصري أمام المحاكم | تقرير

انقطاع مياه الشرب عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا.. تعرف عليها

كلاكيت تاني مرة.. دعوات الهارب محمد علي والإخوان للحشد تاريخ من الفشل

حلول تقنية.. السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن عودة مناسك العمرة

استدرجه للمقابر.. شاب يطعن خطيب شقيقته أمام مقبرة والديه

عربية نقل فلوس .. شاهد مذيعة إكسترا نيوز تكشف فضيحة قناة الجزيرة

AdvertisementS

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

الطيران المدني الكويتي: الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية لم تتجاوز 15%

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكعب العالى.. ميريهان حسين فى أحدث إطلالة لها على إنستجرام

مواصفات وسعر معشوقة الشباب فولكس فاجن جولف volkswagen golf .. صور

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية