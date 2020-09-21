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اقتصاد

أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال عودة الإنتاج الليبى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 م
اسعار النفط
اسعار النفط
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قسم الاقتصاد
انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر.

ونزل خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.82 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي 38 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 40.73 دولار للبرميل.

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وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة. لكن لم يتضح متى قد يُستأنف الإنتاج.

وقال المحللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة اليوم "لن تتحمل السوق دخول مزيد من الخام" في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال إدوراد مويا كبير محللي السوق في أواندا "من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، فضلا عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما معرضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء".

وتابع "حتى إذا لم يعد الإنتاج الليبي وهدأت حدة موسم الأعاصير، فإن أسعار النفط لن تتخلص من توقعات تراجع الطلب".
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