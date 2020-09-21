النحاس يصل لأعلى سعر في عامين بسبب انتعاش الطلب الصيني

اكتسب النحاس في لندن مزيدًا من الصعود اليوم الاثنين، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين ، وذلك نتيجة لانتعاش الإنتاج الصناعي في الصين ما دعم الأسعار.





ارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 6832.50 دولار للطن خلال تداولات اليوم ، بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2018 عند 6877.50 دولارًا للطن.





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حيث عزز ضعف الدولار الأمريكي والتوقعات الاقتصادية الإيجابية المعنويات، بعد ان انتعش السوق (الأسبوع الماضي) نتيجة للبيانات التي أظهرت التعافي القوي في الصين بعد التباطؤ الناجم عن الفيروس في وقت سابق من هذا العام.





في غضون ذلك ، تراجعت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد يتعثر لفترة من الوقت بسبب عودة ظهور عدوى فيروس كورونا في أوروبا ، في حين تلاشت الآمال في التحفيز المالي الأمريكي.





أغلق عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.3٪ ليصل الي 52,160 يوان ما يعادل (7710.39 دولار) للطن.





تسارع الإنتاج الصناعي في الصين بأكبر قدر في ثمانية أشهر في أغسطس ، بينما نمت مبيعات التجزئة لأول مرة هذا العام ، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يتزايد مع تحسن الطلب على نطاق أوسع.





قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي ، إن الاقتصاد العالمي يتعافى على ما يبدو من تباطؤ فيروس كورونا بوتيرة أسرع مما كان يعتقد قبل بضعة أشهر فقط ، وذلك بفضل تحسن التوقعات بالنسبة للصين والولايات المتحدة.