مصير مجهول ينتظر الفيلة المتقاعدة .. تعرف على السبب

عرضت قناة "العربية"، تقرير عن الفيلة المتقاعدة التى تواجه مصير مجهول في ظل أزمة كورونا.





وأوضح التقرير أنه بعد خدمة طويلة في قطع الاشجار وصناعة الخشب، أحيلت هذه الفيلة الى التقاعد اكراما لها، ولكنه اليوم في ظل ازمة كورونا صارت عبئا على محمية ميانمار.





وقالت تين وين ماو، عضو مؤسس لمحمية غرين هيل فالي، إن الفيلة لم تعد لائقة للعمل ولا يمكنهم ان يفكروا في السماح لها بالعودة الى الغابة، لانها اذا ذهبن من سيضمن امنها.





واشارت الى ان المشكلة ان الصيد الجائر يهدد امان الحيوانات في جميع انحاء العالم وليس فقط في اسيا وافريقيا، لافتة الى ان الفيلة تستهلك كميات كبيرة من الغذاء يوميا حيث يحتاج الى 300 رطل من الغذاء يوميا.



