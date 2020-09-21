سيول وأوضاع جوية غير مستقرة.. مطروح ترفع حالة الطوارئ.. تفاصيل





أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والسيول المحتملة والتأكد من جاهزية كل الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ.





وكلف محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وكل الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كل التدابير والإفادة بما تم من جاهزية المعدات ومخرات السيول فى كل مركز تحسبًا لأى طارئ، والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.





ووجه بمراجعة كل مخرات السيول على أرض الواقع وعددها 86 مخرا على مستوى مدن المحافظة، وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي عوائق بها والمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.



