AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيول وأوضاع جوية غير مستقرة.. مطروح ترفع حالة الطوارئ.. تفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والسيول المحتملة والتأكد من جاهزية كل الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ.


وكلف محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وكل الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كل التدابير والإفادة بما تم من جاهزية المعدات ومخرات السيول فى كل مركز تحسبًا لأى طارئ، والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.

ووجه بمراجعة كل مخرات السيول على أرض الواقع  وعددها 86 مخرا على مستوى مدن المحافظة، وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي عوائق بها والمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأشار محافظ مطروح إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كل التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. حملات للتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ السريع ومخرات السيول في أسيوط

الغردقة تستعد لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير المخرات والبرابخ

محافظ بني سويف يراجع خطة الاستعدادات لمواجهة موسم سقوط الأمطار والسيول المحتملة

ترشيحاتنا

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

5 فئات تستحق تخفيض وقت العمل ساعة يوميا .. تعرف عليها

يواصل الانخفاض .. 5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الاثنين

مرتبة وملاءة منذ 50 عامًا.. شاهد منزل الزعيم أحمد عرابي من الداخل والخارج| صور

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

السجن عامين لـ سما المصري في التحريض على الفسق والفجور

AdvertisementS

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

الطيران المدني الكويتي: الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية لم تتجاوز 15%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

مواصفات واسعار السيارة العائلية فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan.. صور

بلاش سخرية| دراسة تكشف عن سبب غير متوقع يصيب بالسكتة القلبية