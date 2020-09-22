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برلمان

نائب: إنشاء صندوق المخاطر يستهدف حماية صحة الأطباء فى الظروف الصعبة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
النائب محمد الشورى
النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مجلس النواب توافق مع وزارة المالية عندما أصدر تعديلات قانون  الأطقم الطبية لزيادة البدل ورفع سن المعاش بجانب صندوق المخاطر ، خاصة بعد جائحة كورونا والتى كان يتصدر فيها الجيش الأبيض المعركة.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى والحكومة لن تبخل على الأطباء بأى شيىء لأنهم يمثلون حائط الصد فى معركة الحكومة ضد فيروس كورونا.

واكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إنشاء صندوق المخاطر يستهدف حماية صحة الأطباء فى الظروف الصعبة مثل جائحة كورونا وغيرها من الأزمات.

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