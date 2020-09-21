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تجنبا للوقوع في فخ العقارات المخالفة| خبير يكشف الخطوات الصحيحة قبل شراء الوحدات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:12 م
المهندس ابو الحسن
المهندس ابو الحسن نصار،خبير التقييم العقاري
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فرح علاء الخولي
قال المهندس ابو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين وخبير التقييم العقاري، إن مشكله مخالفات البناء ظهرت من 10 سنين، ولكن تفاقمت في السنوات الاخيرة واصبحت ظاهرة مخيفة تهدد حياة الكثيرين.

وتابع المهندس ابو الحسن نصار، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه يجب على كل حي ان يضع لافتة او ما يدل على ان هذا العقار مخالف ، وهذا تجنبا لوقوع المواطنين في فخ امتلاك شقق في مثل تلك العقارات والتعرض للمسألى القانوينة دون ذنب.

واوضح انه في اغلب الاحيان المواطن بيكون ضحية لملاك العقارات المخالفة، لافتا الى انه يجب الا نلوم هؤلاء المواطنين لان منهم على دراية بسيطة بالاوراق التي يجب ان يتأكد منها لصحة هذا العقار او البناء.

واشار الى انه يجب على اي مواطن سيقوم بشراء شقة، ان يتأكد من قانونية الوحدة ورخصة العقار وان يتم بيع الوحدة من قبل المالك الحقيقي لها الى جانب الرجوع للشهر العقاري، بالاضافة الى ان يتوجه للحي ويقوم بتقديم طلب رسمي لموقف هذا العقار.
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