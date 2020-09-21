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صحة بورسعيد: المحافظة نجحت في القضاء على ظاهرة قوائم الانتظار "فيديو"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:15 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
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نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد حسن ابو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية والرئيس السيسي بصحة المواطنين ، تم إطلاق مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة ، التي تلت العديد من المبادرات الصحية الأخرى .

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة بصدد تنفيذ المبادرة الصحية الجديدة ، وهي مخصصة للكشف عن "الاعتلال الكلوي " ، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأكد "أبو هاشم" أن المبادرة تستهدف كافة المواطنين ، من خلال قاعدة البيانات، التي سبق تسجيلها عن المرضى ، من بداية المبادرة ، كما نجحت المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بالمحافظة ، متابعا "المواطن البورسعيدي مبقاش محتاج يروح مكان تاني".

وأشار "أبو هاشم" ، إلى أن المبادرة تستهدف سن الأربعين فأكثر ، ومن ثم توجيه المريض لأقرب مستشفى بالمحافظة ، مؤكدا أن المحافظة تستهدف القضاء على قوائم الانتظار ، والتي نجحت بها المحافظة .
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