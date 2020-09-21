صحة بورسعيد: المحافظة نجحت في القضاء على ظاهرة قوائم الانتظار "فيديو"

قال الدكتور أحمد حسن ابو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية والرئيس السيسي بصحة المواطنين ، تم إطلاق مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة ، التي تلت العديد من المبادرات الصحية الأخرى .





وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة بصدد تنفيذ المبادرة الصحية الجديدة ، وهي مخصصة للكشف عن "الاعتلال الكلوي " ، منذ يوم الجمعة الماضي.





وأكد "أبو هاشم" أن المبادرة تستهدف كافة المواطنين ، من خلال قاعدة البيانات، التي سبق تسجيلها عن المرضى ، من بداية المبادرة ، كما نجحت المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية بالمحافظة ، متابعا "المواطن البورسعيدي مبقاش محتاج يروح مكان تاني".





وأشار "أبو هاشم" ، إلى أن المبادرة تستهدف سن الأربعين فأكثر ، ومن ثم توجيه المريض لأقرب مستشفى بالمحافظة ، مؤكدا أن المحافظة تستهدف القضاء على قوائم الانتظار ، والتي نجحت بها المحافظة .