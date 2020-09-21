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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:21 م
اثناء الاستقبال
اثناء الاستقبال
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كتب محمد الغزاوى
استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، د. نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية بمقر إدارة بورفؤاد التعليمية بحضور أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة مشكاة نور لتطوير مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعى "الفصل الواحد" طبقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد باهى أنه فى إطار جهود مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية الخيرية ووفقا لمبادرة كشك أخلاق لتعديل السلوك ونشر القيم الأخلاقية تم التعاون مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وإدارة بورفؤاد التعليمية لممارسة جميع الأنشطة الواردة باللائحة الأساسية للمؤسسة لمساعدة المجتمع المدنى فى تعديل السلوك وتحقيق التنمية المستدامة.
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور
وكيل تعليم بورسعيد يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور
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