وكيل تعليم بورسعيد يستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور

استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، د. نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية بمقر إدارة بورفؤاد التعليمية بحضور أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية.









وأشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة مشكاة نور لتطوير مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعى "الفصل الواحد" طبقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



