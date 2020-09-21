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اقتصاد

مقرها القاهرة.. مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة إقليمية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:10 م
منظمة غاز شرق المتوسط
منظمة غاز شرق المتوسط
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مايكل عياد
يوقع غدا الثلاثاء، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

ويضم منتدى غاز شرق المتوسط إلى جانب مصر، كلا من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

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وتم تأسيس المنتدى مطلع عام 2019، وتضمن الإعلان التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء منظمة تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردهم الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، بهدف تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

وقال وزير البترول في تصريحات سابقة له، إن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادي لبنيتها التحتية في مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعي واسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة خاصة أن مجمعات اسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر.
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