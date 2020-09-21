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محافظات

انجاز ٦٠% من أعمال المرحلة الرابعة لتطوير الكورنيش بمدينة المنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:09 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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أيمن رياض
تواصل محافظة المنيا أعمال تطوير المرحلة الرابعة من تطوير الكورنيش والذي بلغت جملة الأعمال المنفذة به حتي الآن إلي 60 % وذلك في إطار أعمال التطوير والتجميل داخل المحافظة بتوجيهات اللواء  اسامة القاضي محافظ المنيا.

 

وأكد العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن أعمال التجميل بالمرحلة الرابعة لتطوير الكورنيش ، بلغت نسبة الإنجاز بها 60%، من تخطيط للمكان وبناء المقاعد وتجهيز الاماكن الخضراء تمهيدا لتنجيلها.

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موضحا، بانة تم تنفيذ وإنجاز تطوير عدد ثلاث مراحل سابقة بداية من نادي ضباط الشرطة مرورا بمجلس مدينة المنيا وحتي ديوان عام المحافظة وبامتداد المرحلة الرابعة لتصل إلي نادي أعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس المركز على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة التجميل والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى لكافة نواحي المدينة والمركز ومداخلها وكذا متابعة أعمال التطوير والتجميل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

من جهة أخري واصلت قري تلة وطوخ الخيل أعمال تجميل مداخل قراهم حفاظا علي مظهرهم الجمالي وارتقاء بالمستوي الجمالي وفق الخطة الموضوعة.

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