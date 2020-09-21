باهى يتفقد جاهزية مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال العام الدراسى الجديد

تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات، للوقوف على مدى الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بصحبة أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلها أحمد نصر.





وقد طالت الزيارة جميع مرافق المدرسة والفصول والمعامل والأفنية حيث وجه باهى بضرورة التشغيل المنتظم لجميع أجهزة الحاسب الآلى ووسائل الإيضاح للتحقق من جاهزيتها والإبلاغ الفورى عن الأعطال حال وجودها.



