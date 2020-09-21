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تعليم

باهى يتفقد جاهزية مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال العام الدراسى الجديد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:20 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية للبنات، للوقوف على مدى الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بصحبة أحمد تاج الدين مدير إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلها أحمد نصر.


وقد طالت الزيارة جميع مرافق المدرسة والفصول والمعامل والأفنية حيث وجه باهى بضرورة التشغيل المنتظم لجميع أجهزة الحاسب الآلى ووسائل الإيضاح للتحقق من جاهزيتها والإبلاغ الفورى عن الأعطال حال وجودها.

وأشاد وكيل الوزارة بما وصلت إليه المدرسة من تحول سريع وتلافى الملاحظات خلال الزيارات السابقة كما التقى ببعض معلمات المدرسة، مناشدا بضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مما يخدم الأهداف التعليمية المنشودة فى العام الدراسى الجديد.
باهى يتفقد جاهزية مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال العام الدراسى الجديد
باهى يتفقد جاهزية مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال العام الدراسى الجديد
باهى يتفقد جاهزية مدارس مدينة بورفؤاد لاستقبال العام الدراسى الجديد
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