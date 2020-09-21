مياه قنا: المحافظة أنفقت 120 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة

قال المهندس محمد جلال، رئيس هيئة الصرف الصحي والمياه بقنا، إن التمويل الرئيسي لمشروعات المياه بمحافظة قنا ، هو برنامج التنمية المحلية، الممول من البنك الدولي، موضحا أن إجمالي تكلفة مشروعات المياة بالمحافظة مليار و300 مليون جنيه.





وأضاف المهندس محمد جلال، خلال لقائه بفضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة حظيت بإفتتاح مشروعات ضخمة الفترة الماضية، مثل مشروعات وتوسعات دشنا ومحطة فرشوط وغيرهم.





وأكد رئيس هيئة الصرف الصحي والمياه بـ قنا، أن المحافظة تسعى للوصول لنسبة 95% من خدمات الصرف الصحي بالمحافظة، بجميع القرى والمراكز .



