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رياضة

إصابة رئيس نادي النصر السعودي السابق بكورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن سلمان فهد المالك رئيس نادي النصر السعودي  السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

سلمان المالك تولى رئاسة نادي النصر في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2018، قبل أن يتم إقالته من قبل الهيئة العامة للرياضة وقتها، وتعيين سعود آل سويلم بدلا منه.

وكتب سلمان المالك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"الحمد لله على كل حال أجريت فحص كورونا فجر اليوم بعد شعوري ببعض الأراض وتبن انه إيجابي ،، والله يجعله تكفير وطهور ويشفي كل مريض".

وسبق للمالك وأن ترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، قبل أن يخسر السباق الانتخابي أمام رئيس الاتحاد السابق عادل عزت.
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