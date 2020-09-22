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برلمان

برلمانى: المواطن مستفيد من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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معتز الخصوصى
قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب الحالى خلال دور الانعقاد الخامس.


وأضاف القسط، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "كنا ننادى بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء منذ عدة سنوات، منعا لرفع دعاوى قضائية ضد المخالفين وعدم تطبيق قرارات الإزالة ضد العقارات غير المرخصة، إلا ان القانون اكتفى بفرض غرامات على العقارات المخالفة".


وأكد عضو لجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر عائدا كبيرا لخزانة الدولة، مشيرا إلى أن المواطن مستفيد من تطبيق القانون.


وأوضح أن من قام بالبناء فى أماكن غير شرعية على أملاك الدولة سيتم إزالة العقارات التى قام ببنائها، لأنها تعيق التنمية وتشوه الذوق العام، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب أمثلة بشخصيات كبيرة مخالفة للقانون كانت تظن أنها فوق القانون، إلا أن القانون سيطبق عليها.
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