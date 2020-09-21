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تعليم

ياسمين الكاشف تفوز بلقب أفضل مرشد أكاديمى في الجامعات الحكومية والخاصة 2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:24 م
ياسمين الكاشف
ياسمين الكاشف
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كريم ناصر
تمكنت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من الفوز والحصول على لقب أفضل مرشد أكاديمي ضمن مسابقة منظمة ايناكتس مصر، وذلك على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة.


جاء ذلك تزامنا مع حصول فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطلابى، على المركز الثالث على مستوى 56 جامعة حكومية وخاصة، وحصد المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة في مسابقة «ايناكتس» مصر على مستوى الجمهورية.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن الجامعة شاركت في فاعليات مسابقة ايناكتس مصر، بفريق طلابي من الجامعة يتميز بالقدرة على العمل الجامعي، وضرب مثالا متميزا في الريادة والتفوق والإبداع والقدرة على المنافسة الشريفة والعمل الجماعي الناجح.

وأكدت أن أساليب التعليم الذكي والمتطورة أثمرت فى خلق جيل جديد قادر على الابتكار والمنافسة بقوة وبفكر خارج الصندوق وهو ما أسهم في حصولهم على المركز الثالث على مستوى جامعات الجمهورية، والأول على مستوى الجامعات الخاصة، مضيفة أن الجامعة دائمة الحضور فى المحافل والمسابقات الدولية وتحس طلابها على المشاركة الايجابية والفعالة بها، وذلك وفق توجيه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وهنأ رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي الدكتورة ياسمين الكاشف، بعد حصولها على لقب أفضل مرشد أكاديمي، وهو انجاز يؤكد أن كوادر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قادرون على انتزاع المزيد من النجاح وسط حالة تنافسية عالية مع عدد من الجامعات المصرية.
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