لمدة 4 أيام.. "زراعة الغربية" تدشن الدورة التدريبية الـ 19 لمطبقي المبيدات

مديرية الزراعة بالغربية ، الاثنين ، الدورة التدريبية الـ 19 لمطبقي المبيدات بالمحافظة، لمدة 4أيام، وذلك بالقاعة الكبرى بالمديرية. أطلقتالاثنينالـ 19 لمطبقي









وجاء ذلك بحضور المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور حسن النعناعي، منسق محافظة الغربية بالمديرية، والدكتور محمود أبو يوسف رئيس لجنة المبيدات بمركز بحوث وقاية النبات.





حاضر في الدورة، الدكتور حسن النعناعي، منسق محافظة الغربية، والدكتور محمود أبو يوسف، باللجنة العامة للمبيدات بمركز بحوث وقاية النبات.





كما تتناول الدورة كيفية التعريف عن الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، والأعداء الطبيعية من مفترسات وطفيليات وأنواع مجاميع المبيدات، وكذلك كيفية قراءة البطاقات الاستدلالية للمبيد لكشف المبيدات المغشوشة، بالإضافة إلى التعرف على أمراض النباتات وكيفية تشخيصها وعلاجها وأنواع الملابس الواقية وبدائلها، وكيفية الوقاية من التعرض للمبيدات والمواعيد الأنسب لطرق تطبيق المبيدات من التشخيص الصحيح للآفة، وكذلك مواعيد الرش والجرعة المناسبة، وأنواع أدوات الرش والبشابير المختلفة، وأجزاء آلة الرش مع تطبيق عملي على معايرة آلة الرش وكيفية استخدامها وحساب الجرعة الأمثل للمبيد.





ومن جانبه أكد المهندس علي بيومي ،وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، انه عدد الشباب المشاركين بالدورة 50 شابا وفتاة، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





أضاف الدكتور حسن النعناعي، منسق محافظة الغربية، أن اللجنة العامة للمبيدات بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة، ونائبه الدكتور مصطفى عبد الستار، تقوم بإجراء دورات شهرية لجميع محافظات الجمهورية، ومنهم الغربية لتدريب شباب الخريجين عموما؛لتأهيلهم للعمل كمطبق مبيدات معتمد وذلك تحت إشراف وزارة الزراعة واللجنة العامة للمبيدات بالوزارة.



