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تعليم

التعليم : رصدنا 3 حالات غش وحيازة موبايل في لجان الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:26 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أدى 31 ألفًا و153 طالبا / طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في (53) مادة فترة أولي، و(13) مادة فترة ثانية، وذلك في ثالث أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.
 
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

اخبار التعليم |
وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

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وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (القليوبية - أسيوط - الجيزة) وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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