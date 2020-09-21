تيسيرا على المواطنين.. لجان من حي جنوب بورسعيد لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح

وذلك اعتبارا من غد بحى الجنوب، فى إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء. أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، عن تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء إلى ١٦٠ جنيها،









وأكد محافظ بورسعيد أنه علي مواطني حي الجنوب الحضور لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونًا لعرضها علي اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمة بالطلب، والالتزام بالمواعيد المحددة فى هذا الشأن.



