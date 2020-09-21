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محافظات

تيسيرا على المواطنين.. لجان من حي جنوب بورسعيد لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين، عن تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء إلى ١٦٠ جنيها، وذلك اعتبارا من غد بحى الجنوب، فى إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.


وأكد محافظ بورسعيد أنه علي مواطني حي الجنوب الحضور لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونًا لعرضها علي اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمة بالطلب، والالتزام بالمواعيد المحددة  فى هذا الشأن.

علي جانب آخر التقى الأستاذ  أحمد زغلف رئيس حي الجنوب  بعدد من المواطنين لتعريفهم بإجراءات التصالح للتسهيل  عليهم  من أجل المضى قدما فى إجراءات التصالح فى جميع مناطق الحى المختلفة.
تيسيرا على المواطنين.. لجان من حي جنوب بورسعيد لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح
تيسيرا على المواطنين.. لجان من حي جنوب بورسعيد لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح
تيسيرا على المواطنين.. لجان من حي جنوب بورسعيد لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح
تيسيرا على المواطنين.. لجان من حي جنوب بورسعيد لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح
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