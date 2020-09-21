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رياضة

الكاف: النشيد الوطنى لـ مصر وسط 70 ألف مشجع أمر مذهل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:22 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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عمرو الحلواني
تغزل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى المشهد الرائع الذى يظهر عليه منتخب مصر دائما خلال " النشيد الوطنى " قبل أى مباراة رسمية يخوضها فى البطولات القارية.

ونشر حساب " كاف" على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" مقطع فيديو للحظة السلام الوطنى لمصر خلال إحدى مباريات المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر العام الماضى.

وعلق  "كاف" على المشهد قائلا: "النشيد الوطنى بصوت 70 ألف متفرج فى الخلفية.. شيء آخر".
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