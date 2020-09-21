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فن

وحيد ممدوح يشارك في حفلات الجسمي وراشد وأصيل بالسعودية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
وصل منذ قليل عازف الجيتار وحيد ممدوح إلي المملكة العربية السعودية للمشاركة في إحياء حفل ضخم الليلة مع النجم حسين الجسمي بمدينة ينبع والتي تبعد 300 كم شمال مدينة جدة، حيث سيقام الحفل ضمن رحلة كروز بالبحر الأحمر من تنظيم "روتانا"، كما سيشارك أيضا غدا الثلاثاء في حفل آخر يحييه كل من الفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، ويقود الحفلين المايسترو وليد فايد.

وأكد وحيد أن رحلات "كروز" نوع جديد من الحفلات، قائلا: "أعتقد إنها تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتشمل المرور بميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وميناء ينبع التجاري، ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم كما علمت، كنوع من الجولات بمياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر مع النجوم والموسيقي وهو نوع جديد من الحفلات في السعودية". 

وفور عودته من أراضي المملكة يستعد وحيد لعدد من الحفلات في مصر، بالإضافة إلي تحضير عدد من الكليبات الموسيقية الجديدة بعدما قدم خلال الفترة الماضية توزيع جديد لأغنية الجسمي "الطبطبة" وأيضا كليب لمقطوعة موسيقية كلاسيكية كعودة لهذا النوع من الموسيقي بعد غياب لفترة طويلة.
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