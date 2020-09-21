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سعيدة برد فعل المجتمع.. صاحبة مبادرة تشجيع فتيات الصعيد على ركوب الدراجات تتحدث عن تجربتها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:19 م
ركوب الدراجات
ركوب الدراجات
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البهي عمرو
قالت مارجريت ناجح، صاحبة مبادرة تشجيع فتيات الصعيد على ركوب  الدراجات، إن المبادرة نالت إعجاب الكثير، موضحًا أن الجميع كان فى سعادة من رد المجتمع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ان بوكس" المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامي أحمد فاروق، أن رجال الداخلية كانوا يفتحون لهم الطريق أثناء السير بالدرجات.

ولفتت إلى أن المجتمع بالكامل يساندهم، وطالبت من أحد المسئولين النزول معهم فى الشارع والتصوير معهم.

وأشارت إلى أن هناك بعض الفتيات يقودن الدرجات ويكون أحد أفراد أسرتها يسير خلفهم بالسيارة.

وأوضحت أن الدراجة أمن وحماية وتوفير، مؤكدة أن الدراجة تحمى البنات من التحرش فى وسائل المواصلات.

وتابعت أن المبادرة بدأت فى محافظة المنيا ومن الممكن أن تتم فى محافظات أخرى بالصعيد.
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