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محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية دعم صغار المزارعين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:04 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" لمتابعة أنشطة وأعمال مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"والذى تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر اللقاء: اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد الغزالى المديري القُطرًي لمشروعات الإيفاد بالقاهرة، المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب منتصر رشدي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف والمهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة والمهندس عصام الدين محمد مدير عام الإرشاد، والمهندس حسام على متولى مسؤول المتابعة والتقييم والمهندسة فاطمة عبد المنعم.

 

وتم استعراض أهم أهداف مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين الذي يتم تنفيذه في 7 محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، أسيوط، المنيا، سوهاج، بجانب بني سويف)، حيث يهدف المشروع إلى دعم صغار المزارعين فى الريف عن طريق تحسن مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة والمساهمة فى خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب فى النشاط الزراعى والصناعات القائمة عليه، وزياده دعم المرأة وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعى، وتوفير التمويل المالى اللازم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يخدم المشروع صغار الملاك والمزارعين والفلاحين ممن ليس لديهم حيازة زراعية، والنساء المعيلات والشباب الباحثين عن فرص عمل وأصحاب المشروعات الصغيرة.

 

كما ناقش المحافظ مع  أعضاء البعثة أبرز ما تم تنفيذه في أنشطة المشروع بالمحافظة،والتي شملت إعداد وتنفيذ دراسات عن المحاصيل الأكثر ربحية لصغار المزارعين ، وتجميعهم في عدد من الجمعيات واللجان التسويقية لتسهيل التعامل معهم بشكل جماعي لتحقيق فكرة الزراعات التجميعية والتسويق الجماعي من خلال التعاقد مع الشركات، موضحين أن المشروع يعمل في 16 قرية بالإضافة إلى 39 قرية مجاورة من خلال 22 جمعية تعاونية زراعية وأهلية ونسائية، حيث يبلغ أعضاء تلك الجمعيات ما يقرب من 12 ألف عضو تمثل السيدات 25% من جملة الأعضاء، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفني حيث تم تنفيذ مجموعة من الدروات التدريبية للمزارعين في مهارات التفاوض والتسويق وتنفيذ مجموعة من الحقول الإرشادية حيث بلغت المساحات التي تم التعاقد بشأنها أكثر من 2600 فدان مزروعة بمحاصيل بستانية من الخضر والنباتات الطبية والعطرية، فيما بلغت الكميات التي تم تسويقها بنظام التعاقدات أكثر من 20 ألف طن.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة للنهوض بقطاع الزراعة، وتعظيم عوائده الاقتصادية من خلال التركيز على دعم المزارعين الصغار، بأساليب تعطي أعلى إنتاجية وجودة تنافسية، بالإضافة إلى تحقيق أفضل سلسلة للقيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي، واستثمار الميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة في هذا  القطاع الحيوي خاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، فضلا عن الزراعات التقليدية، بالإضافة إلى المشروع القومي للزراعات المحمية بالصوبات الزراعية الذي يتم تنفيذه حاليا بالمحافظة.

من جانبهم أشاد أعضاء البعثة الإشرافية بالدعم الذي تقدمه المحافظة من أجل إنجاح مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، وتلبية لطلبات الجمعيات الزراعية والمستفيدين الصغار بما يسهم في رفع دخولهم، مؤكدين أن هذه الفترة ببني سويف تشهد الاتجاه نحو التنمية الزراعية وهو ما يخدم جهودنا في المجال.

وعقب اللقاء توجه أعضاء البعثة لزيارة عدد من الأنشطة والمشروعات المنفذة ضمن مشروع "برايم"بمركزي ناصر وبني سويف  والتي تشمل تفقد منافذ تسويقية ومدارس حقلية لمحصولي الفاصوليا والبطاطا ولقاءات مع  بعض المستفيدين من المشروع من السيدات والشباب والمزارعين.

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