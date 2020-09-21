AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أب يشق بطن زوجته الحامل لمعرفة هل الجنين ذكر أم أنثى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:21 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

شق أب لخمس بنات، بطن زوجته الحامل لمعرفة ما إذا كانت ستنجب ولدًا هذه المرة أم لا.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نفذ الزوج  الذي يدعى بانالال الهجوم على زوجته الحامل في ولاية أوتار براديش الشمالية بالهند في 19 سبتمبر. 


وقال برافين سينج تشوهان، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن الأب هاجم زوجته بسلاح ذي حواف حادة.


ووفقا لتحريات الشرطة كانت زوجته، التي يعتقد أنها كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها، حاملًا في الشهر السابع، حيث تعاني الزوجة من  حالة خطيرة في مستشفى باريلي بعد هجوم زوجها عليها.


زعمت عائلة الضحية أن بانالال أراد ابنًا لأنه كان لديه بالفعل خمس بنات.


وتشتبه الشرطة بأن الزوج ارتكب الجريمة لمعرفة ما إذا كان الطفل ذكرًا أم أنثى وفقًا لصحيفة The Hindustan Times.


وأشارت الصحيفة المذكورة أن  في الهند، لا يزال تفضيل الأبناء قويًا، حيث يزيد الأولاد ثروة الأسرة، بينما تستنزفها البنات بالمهور.


وفقًا لمجلة نيوزويك، فإن "الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس منتشر في الهند" حيث تفضل العائلات إنجاب الأبناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاولة انتحار زوجين تثير ضجة هائلة بالهند وتسبب في إقالة مسئولين .. فيديو

عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها .. المفتي السابق يجيب

شق بطنها .. زوج يجرح زوجته الحامل لمعرفة نوع الجنين

ترشيحاتنا

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بـ هوت شورت.. نرمين الفقى بإطلالة صيفية

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

مصادر: البنك الأهلي يوقف إصدار الشهادة البلاتينية بعائد 15%

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

عربية نقل فلوس .. شاهد مذيعة إكسترا نيوز تكشف فضيحة قناة الجزيرة

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة رياضية