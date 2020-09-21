AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مزايا منصة شاهد VIP للأطفال والعائلات.. تفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

تتوجه منصة "شاهد VIP" إلى الأطفال واليافعين والعائلات عبر نخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي يمكن متابعتها عبر "ديزني بالعربي"، و"عالم ديزني" و"أفلام ديزني" و"محتوى الأطفال Kids". 


ويتميز محتوى الأطفال واليافعين والعائلة على منصة "شاهد" بكونه آمنًا وذلك بفضل معايير وميزات الرقابة التي تتيح متابعة عائلية هادفة، وموفّرًا في الوقت نفسه تجربة مشاهَدة ترفيهية - تثقيفية وتعليمية، كما تتمتع الدبلجة العربية المتوفرة بخواص لغوية سليمة ما يجعلها منبرًا لصقل مهارات الأطفال بلغتهم الأم وتعلّم واكتساب مفردات ومهارات لغوية رديفة لتعليمهم المدرسي.


ومن النواحي الفنية والتقنية، توفّر منصة "شاهد VIP" لكل مشترك 5 حسابات مختلفة، ما يعني حصول 5 أفراد من العائلة على حسابات شخصية لكلٍّ منهم، حيث يمكن للأهل ضبط إعدادات كل حساب بما يتناسب مع الشريحة العمرية لأولادهم، كما يمكن متابعة برنامجيْن مختلفيْن على جهازين مختلفيْن في الوقت نفسه.


وتوفّر منصة "شاهد VIP" عددًا من قنوات الأطفال التي يمكن متابعتها عبر تقنية البث المباشر Live Streaming مثل: MBC3، وSpacetoon، وCartoon Network.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة الجوهري تعيد إحياء أغاني الأطفال العالمية بدبلجة عربية

هل تصرف الحكومة مكافأة لمن يبلغ عن مراكز الدروس الخصوصية.. التعليم تجيب

بسنت شوقي: رسائل التحرش دائما ما تصل لى مرتين أو ثلاثة في الأسبوع

شاهد تحصل على أكثر من 100 ساعة من المحتوى الترفيهي العالمي

دليل لأحدث الأفلام والمسلسلات على منصة شاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مرض المشاهير.. نجوم أصيبوا بالزهايمر.. أبرزهم عمر الشريف وسعيد صالح

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

في رجالة بترمرم.. صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4 تثير ضجة جديدة.. فيديو

الكاف: النشيد الوطنى لـ مصر وسط 70 ألف مشجع أمر مذهل

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للزهايمر .. أبرز 6 مشاهير عانوا من المرض

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة