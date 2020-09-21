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برلمان

نائب الشيوخ: الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:19 م
النائب إيهاب الهرميل
النائب إيهاب الهرميل
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ماجدة بدوى
أعرب النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" محافظة الغربية، عن سعادته اليوم باستلام كارنيه العضوية لما وجده من طفرة جديدة وحديثة بالبرلمان المصري أثناء استلام الكارنيه، فهناك تطور ملحوظ بخلاف الأعوام الماضية، قائلًا "لأول مفيش طوابير اثناء استلام الكارنية وهناك نظام واضح وعدم تزاحم".

وأضاف "الهرميل"، أن هناك تطورًا بالمجلس في كل شبر في المكان؛ لأنني كنت عضوا بمجلس النواب من قبل عام 2005 و2010 مضيفا أن عودة مجلس الشيوخ أمر جيد فهو أقدم مؤسسة عريقة بمصر.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي عن  عودة مجلس الشيوخ المصري، مضيفا أن دوره متمثل في الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأتمنى أن كل المقترحات والقوانين داخل الشيوخ تساعد في نجاح التجربة لصالح المصريين والدولة.

وعن طموحاته داخل الشيوخ قال الهرميل، إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أولوياتي لأنها تمس حياة المواطن المصري لتحسين حالته، بجانب العمل على تعديل القوانين المعترض عليها المواطن مؤخرا حتى يصبح أكثر تفاعلا مع الدولة.

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