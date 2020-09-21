نائب الشيوخ: الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتي

أعرب النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" محافظة الغربية، عن سعادته اليوم باستلام كارنيه العضوية لما وجده من طفرة جديدة وحديثة بالبرلمان المصري أثناء استلام الكارنيه، فهناك تطور ملحوظ بخلاف الأعوام الماضية، قائلًا "لأول مفيش طوابير اثناء استلام الكارنية وهناك نظام واضح وعدم تزاحم".
وأضاف "الهرميل"، أن هناك تطورًا بالمجلس في كل شبر في المكان؛ لأنني كنت عضوا بمجلس النواب من قبل عام 2005 و2010 مضيفا أن عودة مجلس الشيوخ أمر جيد فهو أقدم مؤسسة عريقة بمصر.
ووجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي عن عودة مجلس الشيوخ المصري، مضيفا أن دوره متمثل في الدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأتمنى أن كل المقترحات والقوانين داخل الشيوخ تساعد في نجاح التجربة لصالح المصريين والدولة.
وعن طموحاته داخل الشيوخ قال الهرميل، إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أولوياتي لأنها تمس حياة المواطن المصري لتحسين حالته، بجانب العمل على تعديل القوانين المعترض عليها المواطن مؤخرا حتى يصبح أكثر تفاعلا مع الدولة.