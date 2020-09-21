برلماني: فشل دعوات 20 سبتمبر استفتاء جديد على حكم السيسي وشعبيته

قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن فشل الدعوات الإخوانية المريبة لتحريك الشارع وتحريضه على الثورة اليوم 20 سبتمبر، يؤكد من جديد أن ملايين المصريين راضون بحكم الرئيس السيسي, وأن سياساته التنموية والهادفة إلى الاستقرار والبناء تحوز رضا عشرات الملايين من المصريين.





ولفت نائب الشيوخ في بيان له اليوم، إلى قلة أعداد من نزلوا للميادين، استجابة لدعوة مشبوهة أطلقها مقاول إخواني إرهابي هارب يدعى محمد علي، مطالبا بوقفة مع وسائل إعلام قطر وطرح القضية أمام الجامعة العربية، لأنه لا يعقل استمرار أبواق قطر والإخوان في التحريض على سلامة مصر بشكل خاص والمجتمعات العربية بشكل عام.



