AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطول 39 مترا.. نصب تذكاري لتكريم ضحايا كورونا بالبرازيل.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:22 م
نصب تذكاري
نصب تذكاري
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيو عربية افتتاح البرازيل نصبا تذكاريا في مدينة ريو دي جانيرو في مقبرة دفن فيها العديد من ضحايا فيروس كورونا.

النصب الذي أطلق عليه اسم "انفينيتي" هو عبارة عن شريط فولاذي متموج طوله 39 مترا، لتكريم ضحايا الفيروس، وتضامنا مع عائلاتهم.

وصممت المهندسة المعمارية كريسا سانتوس هذا النصب، وبدأت العمل عليه في ذروة الوباء، وتقول: "والدي كان أحد ضحايا فيروس كورونا، من المريح أن يعلم المرء أن من خسر من أهله لم يتعرض للنسيان، وأنه لم يكن مجرد ضحية".

وتعتبر ريو دي جانيرو أكثر المدن البرازيلية تضررًا بالفيروس، حيث توفي فيها نحو 17600 شخص، وأكثر من 250 ألف إصابة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد ساو باولو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أطعمة تحارب الزهايمر .. احرص على تناولها

السجن عامين لـ سما المصري في التحريض على الفسق والفجور

استدرجه للمقابر.. شاب يطعن خطيب شقيقته أمام مقبرة والديه

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

رسميا .. طرح سيارات ds 7 موديل 2021 في مصر.. صور

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو.. ونجم مسرح مصر يفاجئ الجميع

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة رياضية