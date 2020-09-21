بطول 39 مترا.. نصب تذكاري لتكريم ضحايا كورونا بالبرازيل.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيو عربية افتتاح البرازيل نصبا تذكاريا في مدينة ريو دي جانيرو في مقبرة دفن فيها العديد من ضحايا فيروس كورونا.





النصب الذي أطلق عليه اسم "انفينيتي" هو عبارة عن شريط فولاذي متموج طوله 39 مترا، لتكريم ضحايا الفيروس، وتضامنا مع عائلاتهم.





وصممت المهندسة المعمارية كريسا سانتوس هذا النصب، وبدأت العمل عليه في ذروة الوباء، وتقول: "والدي كان أحد ضحايا فيروس كورونا، من المريح أن يعلم المرء أن من خسر من أهله لم يتعرض للنسيان، وأنه لم يكن مجرد ضحية".





وتعتبر ريو دي جانيرو أكثر المدن البرازيلية تضررًا بالفيروس، حيث توفي فيها نحو 17600 شخص، وأكثر من 250 ألف إصابة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد ساو باولو.