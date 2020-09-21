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محافظات

زراعة الشرقية تنفذ يوم حصاد لحقل ذرة هجين بقرية ميت سهيل بمنيا القمح

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:25 م
حقل ذرة
حقل ذرة
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزياده الدخل القومي.

من جانبه أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة عن تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الذرة صنف هجين فردي إصفر 168 وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بحضور رئيس الحملة بالشرقية واخصائى محصول الذرة بالمحافظة ومرشدى الذرة وعدد من المزارعين بالقرية، مشيرا الي انه تم تقدير متوسط الانتاجية للفدان بمعرفة مسئول العينات بـ 34.2 أردب في الفدان.

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وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية حرصت علي تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك بالتعاون الباحثين باقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وحضر الندوات عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.
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