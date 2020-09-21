توزيع جوائز المسابقة الإذاعية "حكاية وطن" بشمال سيناء

، يرافقه أيمن الأهتم مدير عام إذاعة شمال سيناء بتوزيع جوائز المسابقة الإذاعية "

"، وذلك بقاعة المؤتمرات بجمعية رعاية الطلبة بمدينة العريش.





وأكد المحافظ على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في المرحلة المقبلة وخاصة إذاعة شمال سيناء، من خلال تغطية فعاليات التنمية والتعمير والتطوير التي تمت علي أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة.وطالب شوشة المديريات الخدمة والإدارات المركزية بالتواصل مع إذاعة شمال سيناء والتعاون معها من أجل خدمة المجتمع السيناوي، وإعلام المواطنين بالمشروعات والفعاليات التي تتم في مختلف هذه الجهات.. مؤكدًا أنه يلتقي المواطنين أسبوعيًا عبر أثير إذاعة شمال سيناء للرد على الاستفسارات وطرح الموضوعات التي تهم المواطن السيناوي.من جانبه أكد مدير عام إذاعة شمال سيناء أن مسابقة حكاية وطن عرضت عبر موجات الإذاعة خلال شهر رمضان الماضي، برعاية ودعم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وأضاف الأهتم أنه تقدم للمسابقة عدد ٥٠٠ شخص من مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أجريت قرعة علنية على الإجابات الفائزة من قبل اللجنة المشكلة لفرز الإجابات، حيث أعلنت اللجنة فوز ٣ متسابقين بجوائز بقيمة ١٠٠٠ جنيه لكل منهم، وفاز 4 متسابقين آخرين بجوائز بقيمة 500 جنيه لكل منهم.أشار الأهتم إلى أن الفائزين بالجوائز النقدية بمبلغ 1000 جنيه هم كل من حفيظة سالمان موسي، ياسر منصور محمد، مني محمود محمد، بينما الفائزون بالجوئز النقدية بقيمة 500 جنيه هم كل من فاطمة محمد سلامه، وائل كمال سليم، ملك هاني جمال، عمر أحمد صلاح.بدوره أكد حسن القصاص، المذيع بإذاعة شمال سيناء، ومقدم المسابقة، أن المسابقة تضمنت ٣٠ حلقة متنوعة عن شخصيات رسمت بجهودها حكاية وطن من أمثال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الحالي، واللواء منير شاش واللواء يوسف صبري ابو طالب، محافطي شمال سيناء السابقين، والمجاهد حسن خلف والمجاهد سالم الهرش والمجاهد رشاد حجاب والمجاهدة فرحانة حسين سلامة، والبرلماني الكاشف محمد الكاشف وحسام رفاعي وصبحي مسلم، وعميد الصحفيين السيناويين حمدي نصر، وغيرهم من الشخصيات.حضر حفل توزيع الجوائز كلا من العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أحمد رمزي، رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية الطلبة، إبراهيم سالم، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإذاعة ووائل أبو جزر مدير العلاقات العامة بالإذاعة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.اقرأ أيضا: