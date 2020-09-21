أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو.. ونجم مسرح مصر يفاجئ الجميع





قال الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، إن الجميع يخاف من الغد، ولذلك كل شخص يفكر فى المستقبل ويضع خططه.





وأضاف إبرام سمير خلال حواره على قناة صدى البلد، ببرنامج "حلو الكلام مع منال" تقديم الإعلامية منال سلام، أنه يخطط ويفكر ولكن الله يقدم له الأفضل.





وأشار إبرم أنه يدرس بكلية الطب، وحصل على 99 % فى الثانوية العامة، مضيفا: "كنت بذاكر على الطبلية وعلى السرير".













قالت فاطمة الزهراء سمير، صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4، إن السيدات لها حقوق وايضًأ عليها واجبات، موضحة أنها فى صف الرجال لأن الجميع يأتى على الرجل.





وأضافت صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4، خلال حوارها على قناة صدى البلد عبر برنامج "حلو الكلام مع منال" تقديم الإعلامية منال سلام، أنها فى صف الرجل ولذلك تتحدث عن حقوق الرجال، ولا تتحدث عن السيدات.





ولفتت فاطمة الزهراء، إلى أنها تتحدث فى الفيديوهات الخاصة بها عن الرجال الأسوياء، وليس الذين يعانون من مشكلات، مؤكدة أن هناك بعض رجال ترمرم وتنظر لـ أى سيدة، موضحة "عين الرجال بتتعود".





قال المهندس محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، إنه خلال الـ 4 سنوات الماضية كان هناك دعم كبير من القيادة السياسية لقطاع البترول، مما ادى الى أنه تم تسجيل أعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.





وتابع المنهدس محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، اليوم، أن مصر أوقفت استيراد الغاز المسال، وأنه تم توفير 2.5 مليار دولار، لافتا إلى أن توصيل الغاز له مواصفات خاصة لإدخاله، معقبا: "مش أي عقار أقدر أدخله غاز".





واوضح ان من اهم التحديات التي تغلبت عليها الدولة هو استقطاب المستثمرين والشركات الأجنبية مرة أخرى للأعمل والاستثمار في مصر وأيضا الحصول على مناطق جديدة.





قال الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كل يوم الدولة المصرية وجهاتها المعنية ووزارتها، تواجه تحديا جديدا وتستطيع التغلب عليه، لافتا إلى أن ما حدث أمس من نجاح عملية عبور 12 ماسورة عملاقة من خلال قناة السويس.





وتابع الفريق اسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كل ماسورة منها يبلغ طولها 620 مترا تقريبا، وعرضها 32 مترا وقطر كل ماسورة 2.5 متر، وهي مواسير قادمة من النرويج ومتجه الى بنجلاديش.





وأوضح أن أطول سفينة عبرت من قناة السويس لم يتجاوز طولها الـ 400 متر، ولذلك كان عبور تلك المواسير العملاقة بمثابة تحد كبير، مضيفا أنه لم يتم تعطيل الملاحة إطلاقا وأنه حدث تعديل في حركة الملاحة بين قناة السويس القديمة والجديدة لتسهيل عملية العبور.





قال الدكتور عبد الباسط عبد العزيز العقيلي، استاذ خصوبة الأراضى الزراعية وتغذية النبات، إن الأراضى الزراعية الخصبة كنز من الله للمصريين.





وأضاف د. عبد الباسط عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن إنتاجية الفدان فى الأرض الخصبة يساوي 5 من إنتاجية الفدان فى المناطق الجديدة.





ولفت إلى أن استصلاح الأراضى يكلف الدولة أموالا كثيرة، موضحًا أن الـ 90 ألف فدان التى تم الاعتداء عليها لن تعود للزراعة مرة أخرى، معلقًا: "للأسف لن تعود تلك الأراضي للزراعة".





كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن كذب قناة الجزيرة القطرية، والتي نشرت صورة لعربية نقل أموال، على أساس أنها عربية أمن مركزي، مدعية أن هناك استنفارا أمنيا بالشوارع المصرية، بسبب دعوات التظاهر الوهمية.





وأكدت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن فضيحة قناة الجزيرة ليست أمرا جديدا ، لافتة إلى أن المصريين أثبتوا وعيهم بالأمس.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الإثنين 21 - 9-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 973 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 851 جنيها.





فجر الدكتور عبد الباسط عبد العزيز العقيلي دكتور خصوبة الأراضى الزراعية وتغذية النبات، مفاجأة عن خطورة اعتداء المواطنين على الأراضى الزراعية، موضحًا " الفدان الواحد قمح يكفى 20 مواطنا طوال العام".



