محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والدفاع الشعبى والأبنية التعليمية والتربية والتعليم للمرور على جميع المدارس على الطبيعة ومتابعة أعمال الصيانة الشاملة والانتهاء منها قبل موعد بدء الدراسة والمقرر له 17 أكتوبر المقبل.





جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى عقدته محافظة الدقهلية اليوم الاثنين بالمشاركة مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بحضور العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة و اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، وممثلى الادارات التعليمية والأبنية التعليمية والشباب والرياضة.





تناول المحافظ خلال المؤتمر جوانب الاستعدادات من قبل الإدارات التعليمية للعام الدراسى بجميع مدارس المحافظة، وذلك بمشاركة بناءة لقوات الدفاع الشعبى بالدقهلية والتى قامت خلال الفترة الماضية بالمرور على بعض المدارس لمتابعة جاهزيتها لتكون مدارس عسكرية.





وثمن المحافظ دور الدفاع الشعبى والعسكرى وقال "نقدر دور القوات المسلحة والدفاع الشعبى ومشاركتهم الفعالة مع المحافظة وأجهزتها الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى كل المجالات".





وقد طالب محافظ الدقهلية بضرورة أن يتم تطوير ورفع كفاءة المدارس من خلال أرض الواقع وتوثيق أعمال الصيانة التى تتم واستمرار المرور على المنشآت التعليمية والتصدى لأى أوجه قصور من الناحية الجمالية والنظافة العامه حرصا على المظهر الحضارى.





كما أكد المحافظ بتفعيل دور اللجان المدرسية المشكله لغرض متابعة الصيانة البسيطة التى تتم دوريا بالمدارس وذلك بالمرور على الطبيعة دون التقيد بالتقارير الورقية، مؤكدا أن الواقع دائما يمكننا من سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.





وقد استمع المحافظ خلال المؤتمر للعديد من المقترحات والآراء لعدد من الحضور المشاركين من مديرى الإدارات التعليمية والشبابية، ووعد بدراسة عمل ربط إلكترونى لجميع المدارس على شبكة واحدة وربطها على الإدارات التعليمية التابعة لها لتيسير متابعة العمل وتلافى أي أوجه قصور وذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزير التربية والتعليم، ووجه المحافظ بضرور تطبيق الكود الخاص بذوى القدرات الخاصة بتوفير أماكن لهم ومنازل ومطالع واماكن دخول وخروج وتوفير كل ما يلزمهم من تجهيزات وفقا لاحتياجاتهم بالمدارس وكذا مراكز الشباب، وكل أماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق المحافظة.





وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للسيد مستشار عسكرى المحافظة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى على جهودهم المتميزة بمحافظة الدقهلية وتقديم الدعم المستمر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.