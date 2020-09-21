AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:10 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
قرر  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والدفاع الشعبى والأبنية التعليمية والتربية والتعليم للمرور على جميع المدارس على الطبيعة ومتابعة أعمال الصيانة الشاملة والانتهاء منها قبل موعد بدء الدراسة والمقرر له 17 أكتوبر المقبل.

 جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذى عقدته محافظة الدقهلية اليوم الاثنين بالمشاركة مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بحضور العقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة و اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، وممثلى الادارات التعليمية والأبنية التعليمية والشباب والرياضة.

 تناول المحافظ خلال المؤتمر جوانب الاستعدادات من قبل الإدارات التعليمية للعام الدراسى بجميع مدارس المحافظة، وذلك بمشاركة بناءة لقوات الدفاع الشعبى بالدقهلية والتى قامت خلال الفترة الماضية بالمرور على بعض المدارس لمتابعة جاهزيتها لتكون مدارس عسكرية.

وثمن المحافظ دور الدفاع الشعبى والعسكرى وقال "نقدر دور القوات المسلحة والدفاع الشعبى ومشاركتهم الفعالة مع المحافظة وأجهزتها الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى كل المجالات".

وقد طالب محافظ الدقهلية بضرورة أن يتم تطوير ورفع كفاءة المدارس من خلال أرض الواقع وتوثيق أعمال الصيانة التى تتم واستمرار المرور على المنشآت التعليمية والتصدى لأى أوجه قصور من الناحية الجمالية والنظافة العامه حرصا على المظهر الحضارى.

كما أكد المحافظ بتفعيل دور اللجان المدرسية المشكله لغرض متابعة الصيانة البسيطة التى تتم دوريا بالمدارس وذلك بالمرور على الطبيعة دون التقيد بالتقارير الورقية، مؤكدا أن الواقع دائما يمكننا من سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.

وقد استمع المحافظ خلال المؤتمر للعديد من المقترحات والآراء لعدد من الحضور المشاركين من مديرى الإدارات التعليمية والشبابية، ووعد بدراسة عمل ربط إلكترونى لجميع المدارس على شبكة واحدة وربطها على الإدارات التعليمية التابعة لها لتيسير متابعة العمل وتلافى أي أوجه قصور وذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزير التربية والتعليم، ووجه المحافظ بضرور تطبيق الكود الخاص بذوى القدرات الخاصة بتوفير أماكن لهم ومنازل ومطالع واماكن دخول وخروج وتوفير كل ما يلزمهم من تجهيزات وفقا لاحتياجاتهم بالمدارس وكذا مراكز الشباب، وكل أماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق المحافظة.

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للسيد مستشار عسكرى المحافظة وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى على جهودهم المتميزة بمحافظة الدقهلية وتقديم الدعم المستمر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.
محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة
محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة
محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة
محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة
محافظ الدقهلية: لجنة لمتابعة أعمال صيانة المدارس والانتهاء منها قبل بدء الدراسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النزول بتنسيق القبول بالثانوي العام لمجموع 248 درجة في الدقهلية

طلب التأكد من جاهزية المدارس.. وكيل التعليم بدمياط يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا

10 توجيهات لمديري المدارس استعدادا لعودة الدراسة بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو.. ونجم مسرح مصر يفاجئ الجميع

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

الاسكان تمد ساعات العمل بالمدن الجديدة لتلقي طلبات التصالح

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للزهايمر .. أبرز 6 مشاهير عانوا من المرض

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة