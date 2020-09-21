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رياضة

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار سيد بنداري، الفصل في التقارير والشكاوى المقدمة إليها على النحو التالي:

أولا: منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ثانيا: توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

ثالثا: إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.

رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

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