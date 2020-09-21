لطلاب الدراسات العليا 2020 .. تعرف على الدورات التدريبية بالمعهد العالي لعلوم الليزر.. التخصصات وعدد الساعات المعتمدة

يسعى الكثير من طلاب الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد 2020/2021 إلى الالتحاق بالمعهد العالي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، للدراسة به بكافة تخصصاته ومجالاته الحديثة والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ويستعرض "صدى البلد" الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد للدارسين وتخصصات كل دورة وعدد الساعات المعتمدة.













الدورات التدريبية بالنسبة للدراسات العليا في تخصصات (تفاعل الليزر مع المادة – أنظمة الليزر) :-

- أولا درجة الدبلومات :

تشتمل الدبلومات على العديد من الدورات التدريبية التي تمنحها للدراسين لكلا التخصصين بواقع7 ساعات معتمدة وتكون هذه الدورات في (سلامة الليزر – الأجهزة البصرية – الطرق العددية والحاسوبية – معمل الليزر الأول )

وبالنسبة للدورات الخاصة بتخصص تفاعل الليزر مع المادة فتكون في مجالات (أساسيات فيزياء الليزر – تفاعل الليزر مع المادة – الإلكترونيات الضوئية – تقنيات التشخيص – مواضيع ومشروع مختارة) وتكون هذه الدورات بواقع 17 ساعة معتمدة .

وأما بالنسبة للدورات الخاصة بتخصص أنظمة الليزر فتكون في مجالات (فيزياء الليزر – الألياف البصرية والبصريات الموجية الموجهة – مواضيع مختارة – مشروع تطبيقي – الالكترونيات الضوئية – التحليل الطيفي – تقنيات التشخيص البصري – الأنظمة والمواد البصرية – مبادئ الفراغ) وتكون بواقع 17 ساعة معتمدة .





- ثانيا درجة الماجيستير :

بالنسبة لكلا التخصصين تكون هذه الدورات في مجالات (البصريات اللاخطية – معمل الليزر الثاني) وتكون بواقع 3 ساعات معتمدة .

وبالنسبة لتخصص تفاعل الليزر مع المادة تكون الدورات في مجالات (فيزياء الليزر- تفاعل البلازما بالليزر – التشخيص البصري والتصوير – مواضيع مختارة) وتكون بواقع 9 ساعات معتمدة ، والدورات التدريبة الخاصة بتخصص أنظمة الليزر فتكون في مجالات (فيزياء الليزر المتقدمة – تصريف الغاز وفيزياء البلازما – الكترونيات – الكترونيات الكم – مواضيع مختارة)





- ثالثا درجة الدكتوراه :

وتكون الدورات الخاصة بكلا التخصصين في مجال (فيزياء ليزر أشباه الموصلات المتقدمة) ، وبالنسة للدورات الخاصة بتخصص تفاعل الليزر مع المادة فتكون في مجالات (تقنية النانو – تقنيات التشخيص المتقدمة – ظواهر سريعة وفائقة السرعة – تفاعلات الليزر في البلازما المتقدمة – مواضيع مختارة) بواقع 9 ساعات معتمدة.





وأما الدورات الخاصة بتخصص أنظمة الليزر ، فإنها تكون في مجالات (البصريات اللاخطية المتقدمة – ليزر نبضي قصير وقصير للغاية – المواد الضوئية – نظرية المجموعة في الفيزياء – مواضيع مختارة) وتكون هذه الدورات بواقع 9 ساعات معتمدة.

ويختار الطالب موضوعا من القائمة التي يقدمها مجلس القسم في بداية كل فصل دراسي.