أخبار الفن.. الحجاب شرط ميار الببلاوي للعودة للتمثيل.. منى زكي بإطلالة فاتنة ومثيرة





ارادت الفنانة ريهام عبد الغفور ابراز فكرة تقبلها للاخر والمختلف عنها بكل محبة ، حتى وان كانوا صديقاتها المقربات، بنشرها صورة تجمعها بعدد من الفتيات المحجبات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









نشرت الفنانة منى زكي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، بإطلالة جريئة.









قالت الفنانة ميار الببلاوي إنها تتفاوض على المشاركة في عمل درامي ضخم، تعود من خلاله بقوة للتمثيل بعد انشغالها بتقديم البرامج.









اقيم امس الاحد حفل Emmy Awards في دورته الـ 72 اونلاين لأول مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدون حضور جماهيري.





ترددت شائعات على مدار الساعات الماضية تشير إلى أن الفنان أحمد العوضي قام بحذف منشور نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه عن فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.







