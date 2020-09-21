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مخاوف من تضاعف أعداد الإصابات بكورونا في بريطانيا.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز تقريرا يظهر من خلاله تأكيد المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس، بأن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتضاعف كل 7 أيام في المملكة.

وأضاف فالانس أنه في حال لم يتم اتخاذ خطوات جادة، فإن عدد الإصابات قد يصل إلى نحو 50 ألف حالة يوميا في منتصف أكتوبر.

وتتضاعف في بريطانيا أيضا أعداد الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات، كل 7 أو 8 أيام، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الوفيات.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، إن البلاد تدخل منعطفا حرجا في معدل الإصابات بالفيروس، وإن الأمور ستسير باتجاه خاطئ في حال لم يتم فرض إجراءات وقائية.
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