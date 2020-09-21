الداخلية في يوم.. كشف لغز اختفاء سائق بالمنيا.. العثور على جثة مدفونة داخل شقة.. وضبط قضايا اختلاس ونصب على المواطنين

كشف لغز اختفاء سائق سيارة في المنيا

ضبط محصل بشركة مياه استولى على ٧٠ ألف جنيه

ضبط كيلو من مخدر الأيس بقيمة 2.5 مليون جنيه

سقوط نصاب فى المنيا يزعم تخفيض الرسوم لدى الجهات الحكومية









نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة اختفاء سائق سيارة أجرة بالمنيا وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (مالك سيارة أجرة) بعدم عودة (سائقها، مقيم بدائرة مركز المنيا) بالسيارة ملكه والعثور على السيارة فى وقت لاحق بقرية إدمـو بدائرة مركز شرطة المنيا.





وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء اختفاء (السائق) أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بالقرية محل الواقعة).





وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.





وتوجه إلى مدينة المنيا واستقل السيارة مع المجنى عليه بزعم توصيله إلى القرية محل إقامته نظير مبلغ مالى كبير وعقب وصولهما طلب منه إستضافته بمنزله لإعطائه المبلغ المتفق عليه، وفور دخول المجنى عليه لمنزله قام بخنقه بيديـه حتى أودى بحياتـه والتخلص من جثته بدفنها داخل منزله واستولى على هاتفه المحمول والسيارة ثم قام بإيقافها بمكان العثور تمهيدًا للتصرف فيها بالبيـع.





وتم بإرشاد المتهم إستخراج جثة المجنى عليه وضبط الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة مركز المنيا) أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بعلمه بأن الهاتف من متحصلات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





من ناحية اخرى تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط محصل بشركة المياه لتحصيله عدد من الفواتير المستحقة من عملاء الشركة والإستيلاء على قيمتها البالغة 70 ألف جنيه وإختلاسها لنفسه.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (محصل بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأبوتشت) بالإستيلاء على مبالغ مالية من عهدته.

أسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن قيام (المحصل المشار إليه) بإستغلال طبيعة عمله كونه محصل بالشركة والمنوط به تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه من المواطنين وقام بتحصيل (463) فاتورة من عملاء الشركة بقيمة ( 70) ألف جنيه وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله فى غضون الفترة من شهر نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2020.

وتأكد ذلك بسؤال مسئولى الشركة.. كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.





و واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (سائق، عاطل- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الآيس وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق والإشتراك مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" مديرية أمن البحيرة تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس وزنت واحد كيلو جرام- طبنجة و9 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,500,000) إثنان مليون وخسمائة ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وتمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة والاستيلاء على أموالهم زاعمًا بمقدرته على سدادها بأقل من قيمتها الحقيقية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بمحافظة المنيا بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم سداد الرسوم المستحقة للسيارة الخاصة به بأقل من قيمتها الحقيقية ببعض الجهات الحكومية.

وأسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد عن قيام (سائق - مقيم ببندر المنيا).. بممارسة نشاط إحتيالى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة والزعم بمقدرته على سدادها نيابة عنهم وبأقل من قيمتها الحقيقية مدعيًا علاقاته ونفوذه بتلك الجهات ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على مبلغ (14) ألف جنيه من الشاكى بزعم سداد الرسوم المستحقة علي السيارة الخاصة بجهات حكومية حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة وقـــدم للشاكى عدد (2) صـورة ضـــوئية لخطابين منسوبين لجهات حكومية يتضمنان سداد الشاكى الرسوم المستحقة علي السيارة الخاصة به خلافًا للحقيقة .. بالإستعلام من الجهات المختصة تبين عدم صحة الخطابين وعدم سداد الرسوم المستحقة على سيارة الشاكى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وعثر بحوزته على( 2طلب فحص فنى لمركبة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات" - خطاب منسوب صدوره لإحد الهيئات موجه لإحدى إدارات المرور بإسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل" – 2 شهادة صلاحية جهاز إطفاء بأسماء أشخاص مختلفة - نموذج إنشاء ترخيص جديد منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات" - نموذج طلب ترخيص سيارة خاصة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات - شهادة مخالفات مزورة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .



