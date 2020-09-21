اكتشاف مقبرة لزوجين محاربين عمرها 2500 سنة

عثر علماء الحفريات على قبر غير عادي عمره 2500 سنة لزوجين محاربين قديمين في منطقة سيبيريا بروسيا.

ويعتقد علماء الآثار أن الزوجين توفيا في الثلاثينيات من العمر ودفنا مع طفل وخادمة "مسنة".

كانت المرأة المسنة على الأرجح في الستينيات من عمرها عندما ماتت ودُفِنت في وضع مجعد تحت أقدام الزوجين.

وتناثرت بقايا الطفل في جميع أنحاء القبر، وهو ما يقول علماء الآثار إنه ربما حدث عندما أكلت القوارض لحم المتوفى.

ويقول الخبراء الذين عثروا على الاكتشاف في جنوب سيبيريا إن الأشخاص الأربعة ربما يكونون قد استسلموا في وقت واحد لنفس العدو، ودُفن الخادم معهم لرعاية الأسرة في الحياة الآخرة.

وقد يكون الزوجان المحاربان، المرأة على وجه التحديد ، دليلًا على الحضارة السكيثية المفقودة، التي سكنت منطقة روسيا الحديثة قبل 2200 عام.