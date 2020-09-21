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أخبار البلد

المصرية للاتصالات: مستمرون في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية بجميع أنحاء الجمهورية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:12 م
المهندس عادل حامد،
المهندس عادل حامد،
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أحمد عبد القوي
أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعملاء.

كان ذلك على هامش زيارته التفقدية، اليوم الاثنين، لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركة في محافظة الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أخر ما وصلت إليه عمليات التطوير والتحديث لشبكة الاتصالات بالمحافظة، وشملت الزيارة تفقد العمل بمحطة إنزال سيدي كرير وبعض السنترالات ومراكز المبيعات وخدمة العملاء بالمحافظة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس التنفيذي الفترة المقبلة للعديد من مواقع العمل بالجمهورية، من أجل متابعة تنفيذ عمليات تطوير وتحديث البنية التحتية، وكذلك للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الشركة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل المختلفة، خاصة مراكز خدمة العملاء والمبيعات بما يضمن سلامة الموظفين والعملاء.

وخلال زيارته، التقى المهندس عادل حامد بمجموعة من العاملين بسنترال المنشية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وخلال اللقاء أثنى حامد على أداء العاملين بالسنترال، ووجه شكره لجميع العاملين بالشركة على ما يبذلونه من جهد لا يتوقف لضمان ريادة الشركة لقطاع الاتصالات كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
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