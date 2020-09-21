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أخبار العالم

بعد اتفاقات إبراهيم وعقوبات أمريكا .. أول تحرك ثلاثي من قطر وإيران وتركيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن إسطنبول تستضيف اجتماعا بين وزراء خارجية إيران وتركيا وقطر غدا الثلاثاء.

وسافر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم متوجها إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الثلاثي.

وأضافت أن ظريف سيفتتح مبنى قنصليا جديدا في إسطنبول.

ويأتي الاجتماع وسط توقعات بتحرك ثلاثي مرتقب من الدول الثلاث لمواجهة توقيع البحرين والإمارات لاتفاقيات سلام مع إسرائيل، والتي تواجه الدور الإيراني في المنطقة مباشرة، فضلا عن خطره على نشاطات تركيا وقطر في العراق وسوريا وليبيا وغيرها.

كما يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة تجديد العقوبات الأممية على إيران.
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